Home Loan Financial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Home Loan Financial hat am 26.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Home Loan Financial hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,42 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 6,22 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,13 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 27,90 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,07 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 25,12 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at