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WKN: 566562 / ISIN: JP3781450006

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14.03.2026 15:15:10

Home Office U-turn will let some dual nationals use EU passport to enter UK

EU citizens with post-Brexit settlement status in UK will not have to present British passport to airlinesBritish dual nationals who are EU citizens with post-Brexit settlement status in the UK will not have to use a British passport to return to the UK, the Home Office has said in a significant U-turn on its controversial dual national border rules.The change, which critics say was “hidden away” on a government webpage, comes weeks after controversy erupted over the new rules that came into effect on 25 February. They require British dual nationals to present a British passport or certificate of entitlement, costing £589, before they board a plane to the UK. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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