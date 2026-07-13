13.07.2026 06:31:29

Home Position gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Home Position veröffentlichte am 10.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,72 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Home Position 7,42 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Home Position hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,35 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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