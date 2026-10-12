Home Position hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Home Position lud am 09.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 25,79 JPY gegenüber 33,70 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,83 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,23 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 60,71 JPY. Im letzten Jahr hatte Home Position einen Gewinn von 42,93 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 19,23 Milliarden JPY – ein Plus von 10,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Home Position 17,36 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at