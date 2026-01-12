|
12.01.2026 06:31:29
Home Position mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Home Position hat am 09.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurden 12,18 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Home Position -19,310 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 56,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,90 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,54 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!