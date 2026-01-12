Home Position mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Home Position hat am 09.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 12,18 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Home Position -19,310 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 56,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,90 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,54 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at