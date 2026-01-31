NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
31.01.2026 15:00:00
Home prices are so high that more than half of down-payment assistance programs are now open to buyers earning over $100K
The number of down-payment assistance programs is on the rise, and a growing share are open to people of all income levels.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!