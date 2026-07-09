Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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09.07.2026 16:10:00
Home prices hit new all-time high, deepening affordability woes
Home prices continue to climb even as buyers retreat from the market, according to fresh data from the National Association of Realtors.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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