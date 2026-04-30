Home Product Center: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Home Product Center hat am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Home Product Center hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,11 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,130 THB je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,35 Prozent auf 16,51 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 18,02 Milliarden THB gelegen.

Redaktion finanzen.at