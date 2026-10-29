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29.10.2026 06:31:29
Home Product Center gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Home Product Center hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde mit 0,10 THB ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,100 THB, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,20 Milliarden THB umgesetzt, gegenüber 16,10 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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