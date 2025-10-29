|
29.10.2025 06:31:28
Home Product Center hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Home Product Center hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,10 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,110 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Home Product Center mit einem Umsatz von insgesamt 16,10 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,40 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 1,82 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
