Home Product Center hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Home Product Center gab am 25.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,12 THB ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,130 THB je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 16,90 Milliarden THB, gegenüber 17,44 Milliarden THB im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,07 Prozent präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,460 THB. Im letzten Jahr hatte Home Product Center einen Gewinn von 0,490 THB je Aktie eingefahren.

Mit einem Umsatz von 67,89 Milliarden THB, gegenüber 69,81 Milliarden THB im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 2,75 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at