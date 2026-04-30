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30.04.2026 06:31:29
Home Product Center hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Home Product Center präsentierte in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 THB gegenüber 0,130 THB im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig standen 16,51 Milliarden THB in den Büchern – ein Minus von 8,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Home Product Center 18,02 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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