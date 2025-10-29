|
Home Product Center hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Home Product Center hat sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,110 THB je Aktie vermeldet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,82 Prozent auf 16,10 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,40 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,103 THB prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 15,92 Milliarden THB umgesetzt wurden.
