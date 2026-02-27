Home Product Center hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Home Product Center präsentierte in der am 25.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,12 THB. Im letzten Jahr hatte Home Product Center einen Gewinn von 0,130 THB je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16,90 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum waren 17,44 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,460 THB für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,490 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 67,89 Milliarden THB – das entspricht einem Abschlag von 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 69,81 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

