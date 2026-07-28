Home Product Center präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Home Product Center hat am 27.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,12 THB gegenüber 0,110 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Home Product Center hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,40 Milliarden THB abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16,87 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,118 THB prognostiziert, während der Umsatz bei 17,15 Milliarden THB erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at