Home Product Center präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Home Product Center hat am 27.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,12 THB gegenüber 0,110 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 17,40 Milliarden THB gegenüber 16,87 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at