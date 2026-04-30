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30.04.2026 06:31:29
Home Product Center präsentierte Quartalsergebnisse
Home Product Center präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Home Product Center hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,11 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,130 THB je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 16,51 Milliarden THB beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,02 Milliarden THB umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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