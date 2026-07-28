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28.07.2026 06:31:29

Home Product Center: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Home Product Center hat am 27.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,110 THB je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,18 Prozent auf 17,40 Milliarden THB aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,87 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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