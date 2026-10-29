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29.10.2026 06:31:29
Home Product Center: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Home Product Center hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde mit 0,10 THB ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,100 THB, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Der Umsatz wurde auf 16,20 Milliarden THB beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,10 Milliarden THB umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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