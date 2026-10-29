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29.10.2026 06:31:29
Home Product Center: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Home Product Center präsentierte am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 THB wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Im abgelaufenen Quartal hat Home Product Center 16,20 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,10 Milliarden THB erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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