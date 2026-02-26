Home Product Center verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Home Product Center hat am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,12 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Home Product Center 0,130 THB je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Home Product Center 16,90 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 17,44 Milliarden THB umgesetzt worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,120 THB sowie einen Umsatz von 16,71 Milliarden THB prognostiziert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,460 THB beziffert, während im Vorjahr 0,490 THB je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 2,75 Prozent auf 69,81 Milliarden THB. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 67,89 Milliarden THB gelegen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,458 THB gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 68,66 Milliarden THB geschätzt.

Redaktion finanzen.at