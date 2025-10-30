Home Product Center zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Home Product Center hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Home Product Center ein EPS von 0,110 THB je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 16,10 Milliarden THB, gegenüber 16,40 Milliarden THB im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,82 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at