Home Sales Just Sank to a 16-Year Low. Here’s What This Means for Home Depot and Lowe’s Investors.

The housing market continues to be in a pinch. In the U.S., existing-home sales totaled a seasonally adjusted annual rate of 3.75 million units in October, down 8.8% from the same month last year.

That unit figure was the lowest since August 2010, when the country was fresh on the heels of the housing meltdown. It doesn't help that the average 30-year fixed mortgage rate, near the highest level this century, is 7.11%. Higher borrowing costs, which lead to higher monthly payments, discourage people from purchasing homes.

This backdrop directly affects Home Depot (NYSE:HD) and Lowe's (NYSE:LOW), the two giants in the home improvement market. When home transactions are under pressure, as they are now, a sign of low housing turnover, it translates to fewer big-ticket renovation projects. These retail stocks don't benefit when they are forced to operate in a tighter environment.

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