Home water harvesting is being supercharged by Nobel Prize-winning tech

Being Aktie
WKN: 928673 / ISIN: JP3799650001
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30.07.2026 06:00:11
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Start-up Ahbstra applies MOF technology to draw moisture from the atmosphere at volume, using minimal energyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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