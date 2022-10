Home24-Aktie klettert: Jefferies gleicht Kursziel für Home24 Angebotspreis von XXXLutz an

Das Angebot von XXXLutz sei für die Aktionäre des Onlinehändlers Home24 ein guter Deal in schwierigen Zeiten, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erinnert daran, dass er zuletzt bereits auf die wahrscheinliche Branchenkonsolidierung hingewiesen habe, angesichts niedriger Bewertungen bei positiven Langfristtrends.

Im XETRA-Handel gewinnen Home24-Papiere zeitweise 0,27 Prozent auf 7,50 Euro und liegen damit auf dem Niveau des Angebotspreises.

/ag/zb

NEW YORK (dpa-AFX Broker)