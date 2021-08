Home24 fasst Jahresziele konkreter - Home24-Aktie gewinnt zweistellig

Im laufenden Jahr soll der währungsbereinigte Umsatz nun um 28 bis 38 Prozent statt um 20 bis 40 Prozent wachsen, wie das seit Ende vergangenen Jahres im SDAX notierte Unternehmen Home24 am Dienstag in Berlin mitteilte. Die Marge gemessen am bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) wird unverändert bei null bis zwei Prozent erwartet.

Mittelfristig will Konzernchef Marc Appelhoff noch eine Schippe drauflegen. "Unser Ziel ist es, bis Ende 2023 erstmals die Marke von einer Milliarde Euro Umsatz auf Jahresbasis zu erwirtschaften", sagte er.

Im abgeschlossenen Quartal stieg der Umsatz um knapp 40 Prozent auf 166,1 Millionen Euro. Allerdings waren die Geschäfte für das Unternehmen weniger profitabel: Die Ebitda-Marge rutschte um sechs Prozentpunkte auf zwei Prozent ab. Appelhoff zeigte sich davon unbeeindruckt: "Wir sind weiter in dem genannten Profitabilitätsbereich von 0 bis 2 Prozent und wollen alles darüber hinaus in Wachstum investieren."

An der Börse kommen die Neuigkeiten gut an: Die Home24-Aktie springt zeitweise um 14,43 Prozent auf 16,26 Euro nach oben.

BERLIN (dpa-AFX)