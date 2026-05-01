US Energy Aktie
WKN DE: A2AMK1 / ISIN: US9118052086
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02.05.2026 00:23:19
Homegrown energy is slashing US energy bills
In times of skyrocketing energy prices, some US citizens are making big savings by producing electricity at home.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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