HomeMaid (B) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

HomeMaid (B) lud am 18.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 0,370 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 33,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 129,4 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 172,5 Millionen SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at