HomeMaid (B): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

HomeMaid (B) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 SEK. Im Vorjahresviertel hatte HomeMaid (B) 0,510 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 29,06 Prozent auf 156,4 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 121,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at