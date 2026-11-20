HomeMaid (B) hat am 18.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,77 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HomeMaid (B) 0,570 SEK je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 176,2 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 156,4 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at