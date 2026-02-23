HomeMaid (B) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

HomeMaid (B) hat am 20.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,36 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,430 SEK je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,40 Prozent auf 174,9 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 135,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,74 SEK für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,38 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat HomeMaid (B) 597,17 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,21 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 500,92 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at