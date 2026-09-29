Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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29.09.2026 15:51:35
Homeoffice fast gestrichen: Mercedes ruft Beschäftigte zurück ins Büro
Der Autobauer Mercedes will die Produktivität erhöhen und sieht den besten Ort dafür im Büro. Deswegen wird die Möglichkeit zum Homeoffice weitgehend abgeschafft. Vier Tage Präsenz sollen der neue Standard sein. Und Konzernchef Källenius würde gern noch weiter gehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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