Mercedes-Benz Group Aktie

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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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29.09.2026 15:51:35

Homeoffice fast gestrichen: Mercedes ruft Beschäftigte zurück ins Büro

Der Autobauer Mercedes will die Produktivität erhöhen und sieht den besten Ort dafür im Büro. Deswegen wird die Möglichkeit zum Homeoffice weitgehend abgeschafft. Vier Tage Präsenz sollen der neue Standard sein. Und Konzernchef Källenius würde gern noch weiter gehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich tiefer. Am deutschen Aktienmarkt war ein knappes Plus zu sehen. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag auf unsicherem Terrain. Anleger in Asien waren mehrheitlich in Verkauflaune.
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