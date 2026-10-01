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01.10.2026 06:31:29
HomesToLife: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
HomesToLife hat am 30.09.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurden 0,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HomesToLife 0,080 USD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 82,6 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 38,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 135,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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