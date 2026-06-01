HomesToLife gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HomesToLife präsentierte am 29.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,010 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 72,5 Millionen USD – ein Plus von 1769,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HomesToLife 3,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at