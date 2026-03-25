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25.03.2026 06:31:29
HomesToLife mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
HomesToLife hat am 23.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,140 USD beziffert. Im Vorjahr hatten -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 289,21 Millionen USD gegenüber 3,12 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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