HomesToLife mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

HomesToLife hat am 23.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,140 USD beziffert. Im Vorjahr hatten -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 289,21 Millionen USD gegenüber 3,12 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at