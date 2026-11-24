HomesToLife hat am 23.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das HomesToLife ein Ergebnis je Aktie von 0,020 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 76,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 73,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at