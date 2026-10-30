HomeStreet: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

HomeStreet hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,20 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HomeStreet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,250 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat HomeStreet im vergangenen Quartal 222,9 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HomeStreet 224,5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at