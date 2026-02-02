02.02.2026 06:31:29

HomeStreet: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

HomeStreet hat am 30.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

HomeStreet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 333,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1309,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahr hat HomeStreet in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 186,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,03 Milliarden USD im Vergleich zu 360,89 Millionen USD im Vorjahr.

