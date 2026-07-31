HomeStreet: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

HomeStreet hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat HomeStreet im vergangenen Quartal 261,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 166,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HomeStreet 98,1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at