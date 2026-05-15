HomeToGo stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

HomeToGo hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,28 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,220 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 59,0 Millionen EUR – ein Plus von 71,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HomeToGo 34,4 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at