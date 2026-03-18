18.03.2026 06:31:28

Hon Hai Precision Industry: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hon Hai Precision Industry äußerte sich am 16.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde mit 0,21 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,210 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Hon Hai Precision Industry hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 83,97 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 65,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,870 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Hon Hai Precision Industry ein Gewinn pro Aktie von 0,690 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,75 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 260,05 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 213,58 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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