Hon Hai Precision Industry: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hon Hai Precision Industry hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hon Hai Precision Industry ein EPS von 0,210 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 37,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 79,90 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 58,06 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,266 USD sowie einem Umsatz von 77,41 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at