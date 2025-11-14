Hon Hai Precision Industry gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hon Hai Precision Industry gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,28 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hon Hai Precision Industry im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 68,79 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 57,38 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at