Hon Hai Precision Industry gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hon Hai Precision Industry hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,28 USD, nach 0,220 USD im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 68,79 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 57,38 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at