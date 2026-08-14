Hon Hai Precision Industry öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hon Hai Precision Industry gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,27 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,210 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 79,90 Milliarden USD – ein Plus von 37,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hon Hai Precision Industry 58,06 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at