18.03.2026 06:31:28

Hon Hai Precision Industry verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hon Hai Precision Industry lud am 16.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,21 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,46 Prozent auf 83,97 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 65,88 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,870 USD. Im letzten Jahr hatte Hon Hai Precision Industry einen Gewinn von 0,690 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 260,04 Milliarden USD, während im Vorjahr 213,58 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

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