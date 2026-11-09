09.11.2026 06:31:29

Honasa consumer hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Honasa consumer hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,24 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,21 INR erwirtschaftet worden.

Honasa consumer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,31 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,38 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 2,07 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 7,01 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at

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