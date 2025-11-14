Honasa consumer öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Honasa consumer hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,21 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,570 INR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,38 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Honasa consumer einen Umsatz von 4,62 Milliarden INR eingefahren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 1,07 INR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 5,39 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.at