Honat Bancorp legte Quartalsergebnis vor

Honat Bancorp ließ sich am 17.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Honat Bancorp die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,08 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 17,3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,9 Millionen USD umgesetzt.

