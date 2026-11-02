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02.11.2026 06:31:29
Honat Bancorp legte Quartalsergebnis vor
Honat Bancorp hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 4,01 USD. Im letzten Jahr hatte Honat Bancorp einen Gewinn von 3,08 USD je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig wurden 19,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Honat Bancorp 17,3 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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